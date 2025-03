Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mutmaßlicher Einbrecher kehrt zurück - Polizei nimmt ihn fest

Recklinghausen (ots)

Nach den (versuchten) Einbrüchen an der Erlenkampstraße am Montagabend hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann kehrte zu dem Wohnhaus zurück - und wurde dort von Zeugen wiedererkannt. Die dazu gerufene Polizei konnte daraufhin den 24-Jährigen aus Marl festnehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

