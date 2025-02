Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Autorennen verunfallt und geflüchtet

Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 3 Uhr fielen am Montag einer Streife des Polizeireviers Hockenheim ein BMW und ein Renault mit jeweils sehr jungen Fahrern auf, welche in der Badenwerkstraße dem Polizeifahrzeug entgegenkamen. Als die Streife wendete, beschleunigten die beiden Autos und fuhren weiter in Richtung der Altlußheimer Straße. An der Einmündung zur Altlußheimer Straße versuchte der Renault den vorausfahrenden BMW beim Linksabbiegen zu überholen. Beide Fahrzeuge lieferten sich nun ein Rennen und beschleunigten ihre Fahrzeuge auf geschätzt über 100 km/h. Am Ortseingang in der Hauptstraße verlor der BMW-Fahrer aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schlingern und schrammte an einem Verkehrsschild entlang. Der knapp dahinterfahrende Renault konnte nur noch durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision verhindern. Der Renault bog in die Kurpfalzstraße ab. Die Streife folgte dem Unfallfahrer bis in die Hildastraße. Dort hielt der junge Mann an und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Die Streife konnte ihn aber stellen und vorläufig festnehmen. Der 16-Jährige zeigte sich sofort reumütig und erklärte, dass er natürlich aufgrund seines Alters keinen Führerschein habe. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem zweiten Fahrer mutmaßlich um einen 18-Jährigen handelte, der ebenfalls über keine Fahrerlaubnis verfügte. Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun in dieser Sache unter anderem wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung sowie Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell