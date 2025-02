Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Talhauskreuzung, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5967089 kam es am Sonntagnachmittag um 12:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Talhausstraße/L722 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlung befuhr eine 56-jähriger Fahrerin eines PKW, Toyota die L722 in Richtung B39 als diese das Rotlicht der Ampelanlage an der Kreuzung missachtete. Eine 41-jährige Fahrerin eines PKW, Skoda, welche von der Talhausstraße kam und in Richtung Ketsch fuhr kreuzte den Fahrtweg und es kam zur Kollision. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen leicht und wurden vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung und Versorgung durch einen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden durch Fachfirmen abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000,- Euro geschätzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Unfallörtlichkeit teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Sperrung wurde um 14:20 Uhr wieder aufgehoben. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell