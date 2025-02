Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Kennzeichenschildern - Zeugen gesucht

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Samstages, zwischen 18:00 und 21:00 Uhr, machte sich ein bislang noch unbekannter Täter an zwei, in der Sinsheimer Straße in Mauer, geparkten Autos zu schaffen. An einem dort abgestellten VW und einem unweit weg geparkten Ford wurden Kennzeichenschilder abmontiert und entwendet. Bei dem VW wurde das vordere Kennzeichen und bei dem Ford das hintere Nummernschild gestohlen. Der Schadenswert liegt bei angenommenen 60 EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten bzw. sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 06223/9254-0 beim örtlich zuständigen Polizeirevier Neckargemünd, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell