Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch im Friedrich-Ebert-Ring - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den gestrigen Abendstunden, im Zeitraum von 16:00 bis 01:00 Uhr, verschafften sich bislang noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Reihenendhaus, im Weinheimer Friedrich-Ebert-Ring. Durch das Aufhebeln der Terrassentüre gelangten die Täter in das Haus und entwendeten anschließend Schmuck sowie Kosmetikartikel im Wert von ca. 1500 EUR. Danach verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der durch die Gewalteinwirkung an der Terrassentüre entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen konnten bzw. sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

