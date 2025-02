POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Präventive Räumung Kaufland. PM 2

Reilingen (ots) - Bereits am Donnerstagmittag, gegen 14.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der L 723 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Fiat, von Hockenheim kommend, die Reilinger Straße in Richtung Reilingen. An der Kreuzung zur L 723 bog die 50-Jährige ...

mehr