Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Containerband in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am Donnerstag, den 06.02.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Containerbrand in der Talstraße in Kirkel-Limbach. Hierzu begab sich ein bislang noch unbekannter Täter zu dem in der Talstraße befindlichen Container für Papier/Pappe/Kartonage und entzündete den Inhalt auf bislang unbekannte Art und Weise, sodass es zu einem Schwelbrand kam. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Täter in von der Tatörtlichkeit. Durch den Brand entstand Sachschaden an dem Metallcontainer.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell