POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Homburg

Kirkel (ots) - In den Morgenstunden des 01.02.2025 konnte festgestellt werden, dass Unbekannte einen Blitzeranhänger, welcher im Bereich des alten Zollbahnhofs an der L119 in Kirkel/Altstadt positioniert war, mit roter Farbe beschmiert hatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

