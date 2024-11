Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit verbotenen Messern gestoppt

Zittau, Seifhennersdorf, Sohland (ots)

09.11.2024 / 22:45 Uhr / Seifhennersdorf 10.11.2024 / 22:00 Uhr / Zittau 10.11.2024 / 22:15 Uhr / Sohland

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen ihrer mobilen Grenzkontrollen zwei Autofahrer und einen Fußgänger gestoppt, die mit verbotenen Messern unterwegs waren.

Am 9. November 2024 beschlagnahmten die Beamten bei einem 38-jährigen Tschechen ein Springmesser, der um 22:45 Uhr in Seifhennersdorf mit seinem PKW aus Tschechien kommend eingereist war. Am 10. November 2024 kontrollierte eine gemeinsame Streife des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams um 22:00 Uhr im Zittauer Stadtgebiet einen Fußgänger. Der 27-jährige Deutsche hatte ein verbotenes Einhandmesser griffbereit in seiner Tasche. Nur 15 Minuten später stoppte eine Bundespolizeistreife in Sohland / Spree einen Autofahrer, der gerade von Rozany kommend eingereist war. Der 31-jährige Pole hatte in seiner Türablage ein verbotenes Butterflymesser liegen. Auch dieses musste beschlagnahmt werden. Außerdem besaß der Mann keinen Führerschein und der genutzte Skoda Fabia war nicht mehr versichert.

Eine über das Mitführen dieser Messer hinausgehende Bedrohung ging von den Männern nicht aus. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ohne Pflichtversicherung geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell