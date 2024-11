BPOLI EBB: Ohne Ticket und Notbremse gezogen

Sohland / Spree (ots) - 05.11.2024 / 02:30 Uhr / Rozany (Tschechien) + Sohland a.d. Spree Der am 5. November 2024 durch die Bundespolizei in Sohland / Spree festgenommene Einbrecher in eine tschechische Tankstelle in Rozany stolperte bei seinem Fluchtversuch über den Drahtzaun eines Kaninchengeheges und kam somit ...

