Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drogen beschlagnahmt

Zittau (ots)

04.11.2024 / 17:50 Uhr / Zittau

Fahnder der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 4. November 2024 im Zittauer Stadtgebiet um 17:50 Uhr zwei Männer in einem am Straßenrand stehenden tschechischen Skoda Octavia. Der 31-jährige tschechische Fahrer hatte in einer Umhängetasche mehrere Cliptütchen mit 4,2 Gramm Amphetamine - vermutlich Crystal - und eine Marihuana-Blüte dabei. Anhaltspunkte für einen Konsum von Betäubungsmitteln haben sich nicht ergeben.

Der Mann muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

