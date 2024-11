Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Tankstelle in Tschechien aufgebrochen - Tatverdächtiger verunfallt

Sohland / Spree, Rozany (Tschechien) (ots)

05.11.2024 / 02:30 Uhr / Rozany (Tschechien) + Sohland a.d. Spree

In der tschechischen Grenzgemeinde Rozany wurde in der Nacht zum 5. November 2024 in eine Tankstelle eingebrochen. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf durch Bundespolizisten und tschechische Polizisten gestellt.

Einsatzkräfte des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams postierten um 02:30 Uhr am ehemaligen Grenzübergang Sohland - Rozany, als ihnen aus Tschechien ein Fahrzeug ohne Fahrlicht entgegenkam. Die Beamten wollten den Peugeot kontrollieren, der Fahrer gab aber Gas in Richtung Sohland. Die gemeinsame Streife folgte dem Flüchtigen, der kurz darauf an einem Gartengrundstück ohne Fremdverschulden verunfallte. Der Fahrer flüchtete zwar zu Fuß weiter, konnte aber durch die Beamten gestellt werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 41-jährigen Tschechen, der keinen Führerschein besitzt und laut Schnelltest unter dem Einfluss von Amphetaminen und Kokain stand. Am PKW befanden sich tschechische Fremdkennzeichen und darin 30 Stangen Zigaretten, Aufbruchswerkzeug, eine Sturmmaske, ein verbotener Teleskopschlagstock sowie ein Pfefferspray.

Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich bei dem Tschechen um den Einbrecher an der Tankstelle handelt. Er wurde zunächst aufgrund von Schmerzen im Bauchbereich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen von Landespolizei und tschechischer Polizei dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell