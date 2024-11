Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nachtrag zur Medieninformation vom 05.11.2024: Tankstelleneinbrecher wurde ein Kaninchenzaun zum Verhängnis

Sohland / Spree (ots)

05.11.2024 / 02:30 Uhr / Rozany (Tschechien) + Sohland a.d. Spree

Der am 5. November 2024 durch die Bundespolizei in Sohland / Spree festgenommene Einbrecher in eine tschechische Tankstelle in Rozany stolperte bei seinem Fluchtversuch über den Drahtzaun eines Kaninchengeheges und kam somit nur wenige Meter weit.

Die Beamten haben den Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen können. Er war mit einem Peugeot 207 in Schlangenlinien und innerorts mit bis zu 70 Stundenkilometer fahrend vor der Polizeistreife geflohen. Hierbei kam er plötzlich von der Straße ab, durchfuhr eine Hecke und kam nach dem Touchieren eines Strandkorbes in dem Gartengrundstück zum Stehen. Die Zahl der beschlagnahmten Zigarettenstangen muss auf 176 Stück korrigiert werden. Hier war es zu einem Übermittlungsfehler gekommen.

Der Tscheche wurde nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt und den strafprozessualen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Landespolizei ermittelt wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel, außerdem wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen Kennzeichenmissbrauchs. Beamte des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams haben den Kontakt zur tschechischen Polizei aufgenommen, die wegen des Einbruchs in die Tankstelle ermittelt.

