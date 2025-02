POL-HOM: Sachbeschädigung an einem PKW in Bexbach-Frankenholz

Bexbach (ots) - Am Mittwoch, den 05.02.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Friedensstraße in Bexbach-Oberbexbach. Hierbei begaben sich zwei bislang unbekannte dunkelgekleidete männliche Täter über den rückwärtigen Bereich an das Anwesen, hebelten ein Fenster auf, stiegen in das Wohnanwesen ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die ...

mehr