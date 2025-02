POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Präventive Räumung Kaufland. PM 1

Brühl (ots) - Am Freitagabend, in der Zeit von 20.00 bis 24.00 Uhr, nutzte bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Mieter aus und brach in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hebelstraße ein. Unbekannte Täterschaft hebelte hierzu eine Terrassentür auf und verschaffte so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 2 Spielekonsolen, ...

