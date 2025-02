Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision im Kreuzungsbereich - Unfallzeugen gesucht

Reilingen (ots)

Bereits am Donnerstagmittag, gegen 14.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der L 723 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Fiat, von Hockenheim kommend, die Reilinger Straße in Richtung Reilingen. An der Kreuzung zur L 723 bog die 50-Jährige nach links auf die L 723 ein. Hier kollidierte sie mit dem von links kommenden Citroen eines 45-Jährigen, der die L 723 in Richtung Hockenheim-Süd befuhr. Durch die Kollision wurde die 50-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 45-jährige Citroen Fahrer blieb hingegen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 13 000,- Euro. Der genaue Unfallhergang und welcher der beiden Fahrzeugführer berechtigt in den durch eine Ampel geregelten Kreuzungsbereich einfuhr ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

