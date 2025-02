Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Beteiligten - PM 2

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie zuvor berichtet, kam es am Freitag, den 07.02.2025 gegen 15.00 Uhr auf der K9708 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem mehrere Fahrzeuge involviert waren.

Im Detail befuhr der 32-jährige Fahrzeugführer eines SEAT Cupra die genannte Kreisstraße von Heidelberg kommend in Richtung Gaiberg und war im Begriff zwei vorausfahrende Pkw zu überholen. Als sich der SEAT auf der Gegenfahrbahn befand, setzte der 48-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf ebenfalls zum Überholen an. In Folge der gleichzeitigen Überholvorgänge erschrak der Lenker des SEAT, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Durch den Aufprall erlitt er leichte Verletzungen und wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell