Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verdacht eines Messers - Bundespolizei stellt Aggressor

Dortmund - Nettersheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. Dezember) soll sich ein Mann gegenüber dem Bahnpersonal im Essener Hauptbahnhof angriffslustig gezeigt haben. Zudem soll er in Besitz eines gefährlichen Gegenstands gewesen sein.

Gegen 1:10 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei darüber, dass diese am Bahnsteig des Hauptbahnhofs Essen eine Person festhielten. Der Mann soll sich aggressiv gegenüber diesen verhalten haben und ein Messer mit sich führen. Die Beamten begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig Gleis 1/2, wo sich der 35-Jährige in einem Wartehäuschen befand. Die Tür wurde durch einen Sicherheitsangestellten blockiert. Diese versuchte der syrische Staatsbürger aufzudrücken. Zudem entgegnete er den Uniformierten ebenfalls in aggressiver Art und Weise. Da der Mann in Besitz eines Messers sein sollte, forderten sie diesen auf, sich auf den Boden zu legen. Anschließend fixierten sie diesen mittels Handfesseln.

Dann brachten sie den Mann aus Nettersheim zur Bundespolizeiwache. Bei der Durchsuchung konnte kein gefährlicher Gegenstand aufgefunden werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell