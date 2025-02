Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Beteiligten - PM 2

Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 15 Uhr waren drei Fahrzeuge auf der K 9708 von Heidelberg in Richtung Gaiberg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen setzte kurz nach dem Abzweig zum Drei-Eichen-Weg das hinterste Fahrzeug zum Überholen der anderen beiden an. Beinahe zeitgleich scherte auch das zweite Fahrzeug zum Überholen aus. Aus noch bislang unbekanntem Grund verlor der Fahrer des letzten Fahrzeugs dadurch die Kontrolle über sein Auto und prallte mit diesem gegen einen Baum. Zu einem Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Auto kam es nach derzeitigem Stand nicht. Am verunfallten Fahrzeug lösten alle Airbags aus. Der Fahrer kam zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Über den Grad seiner Verletzungen ist nichts bekannt.

