POL-MG: Falscher Bankmitarbeiter: 82-Jährige um vierstelligen Geldbetrag gebracht

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 4. November, berichtete die Polizei Mönchengladbach von einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 15-Jährigen an der Haltestelle Stationsweg in Venn. Nun ist auch bekannt, welcher Bus an der Haltestelle hielt, in den sich der Junge geflüchtet hatte. Es handelte ...

mehr