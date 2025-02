Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Dixi-Toilette und Holzhütte durch Brand beschädigt - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:55 Uhr entzündeten bisher unbekannte Täter auf unbekannte Weise eine in der Straße "In den Rotwiesen" stehende Dixi-Toilette. Die Toilette grenzte direkt an eine Holzhütte, auf die im weiteren Verlauf das Feuer übergriff. Der Brand, der sich im Dachstuhl der Hütte ausbreitete, konnte durch die Feuerwehr Mühlhausen schnell gelöscht werden. Aufgrund der Brandausbreitung an der Firstpfette konnten jedoch einige Glutnester unter dem Trapezblech nicht vollständig gelöscht werden, weshalb die Feuerwehr Wiesloch mit einer Drehleiter nachrücken musste. Mithilfe der Drehleiter konnten nun auch die restlichen Glutnester gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Mühlhausen hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 06222 / 662850 oder beim Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell