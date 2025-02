Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hohensachsen

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hohensachsen (ots)

In der Zeit vom Freitag, dem 31.01.25 bis gestern, dem 06.02.25, drang ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Haus im Blütenweg in Hohensachsen ein. Hierzu begab sich die unbekannte Täterschaft über das Küchenfenster in das Erdgeschoss und durchwühlte in der Folge mehrere Schränke und Kommoden. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621-174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell