Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld

Rhein-Neckar-Kreis: Rollschuhveranstaltung - zwei jugendliche Mädchen als Zeugen gesucht

Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, 25.01.2025, befanden sich zwei jugendliche Mädchen auf einer Veranstaltung, die in einer Halle in der Schulstraße abgehalten wurde. Gegen 17:30 Uhr sollen sich die zwei vor der Halle befunden haben, wobei sie von einem circa 50-jährigen Mann angesprochen worden sein sollen. Eine Zeugin konnte hören, wie dieser den Mädchen Komplimente gemacht und sie zu einem Fotoshooting eingeladen haben soll. Die Mädchen reagierten genau richtig und ließen sich nicht auf den Mann ein. Der Mann entfernte sich hiernach von der Örtlichkeit. Der Mann konnte bereits von der Polizei ausfindig gemacht werden und wurde eindringlich aufgefordert, ein Ansprechen von Kindern und Jugendlichen zukünftig zu unterlassen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet in diesem Zusammenhang nun vor allem die zwei jugendlichen Mädchen, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Aber auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Mädchen geben können, oder weitere Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell