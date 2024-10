POL-PDWIL: PKW-Fahrer übersieht Motorrad - zwei Verletzte

Niederöfflingen (ots) - Am Abend des 21.10.2024 kam es im Baustellenbereich der K36 nahe Niederöfflingen zu zwei aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen. In beiden Fällen versuchten die Fahrzeugführer vergeblich den deutlich gekennzeichneten Baustellenbereich zu durchfahren, ohne dabei zu wissen, dass der durchgängige Fahrbahnbelag in diesem Abschnitt durch eine ca. 30 cm tiefe Frässchneise unterbrochen ist. Durch ...

mehr