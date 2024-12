Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Vermehrte Anrufe Falscher Polizeibeamter in Kirchlinteln+

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln. Aktuell und in den letzten Tagen kommt es im Bereich Kirchlinteln zu einer Anrufwelle von falschen Polizeibeamten. Ein Schaden ist den Angerufenen glücklicherweise noch nicht entstanden.

Bei den Anrufen geben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und wollen über Legenden an Bargeld und Wertgegenstände gelangen. Die Legenden unterscheiden sich in den Details. Mal ist es ein Einbruch in der Nähe, es wurde Falschgeld ausgegeben, ein Verwandter hatte einen Unfall oder es gibt einen korrupten Mitarbeiter in einer Bank. Am Ende sollen die Wertgegenstände den angeblichen Polizeibeamten ausgehändigt werden, damit diese die Sachen sichern können.

Sollten angebliche Polizeibeamte nach Bargeld oder Wertgegenständen fragen, handelt es sich mit Sicherheit um Betrüger, da die Polizei niemals danach fragen wird.

Die Polizei rät, misstrauisch gegenüber unbekannten Anrufern zu sein und im Zweifel einfach aufzulegen. Bei Unsicherheiten kann Rücksprache mit jeder bekannten Polizeidienststelle oder mit Bekannten gehalten werden.

