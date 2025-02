Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht. Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Freitag, den 07.02.2025, im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den BMW einer 57-jährigen Ludwigshafenerin, welcher ordnungsgemäß in der Schlachthofstraße abgestellt war und entfernte sich anschießend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An besagtem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Das Spurenbild, welches die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt vorfanden, lässt vermuten, dass die Beschädigungen am BMW durch einen Lkw (mit Anhänger) oder einen Sattelzug verursacht wurden. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben könne, werden gebeten sich bei genanntem Polizeirevier unter der Rufnummer 0621/1743310 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

