Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: In Erdgeschoßwohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Am Freitagabend, in der Zeit von 20.00 bis 24.00 Uhr, nutzte bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Mieter aus und brach in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hebelstraße ein. Unbekannte Täterschaft hebelte hierzu eine Terrassentür auf und verschaffte so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 2 Spielekonsolen, dazugehöriges Zubehör und Spiele im Wert von ca. tausend Euro entwendet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

