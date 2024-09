Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Eigentümer gesucht!

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Die Polizei Georgsmarienhütte fand bei einer Durchsuchung am 19.07. zwei Gegenstände, deren Eigentümer noch unbekannt sind. Bei den Gegenständen handelt es sich um ein Batterieladegerät der Marke Wiltec, Typ Class 430 und eine Motorsäge der Marke Husqvarna, Typ 130 Auf der Motorsäge befindet sich ein Aufkleber eines in Bad Iburg-Sentrup ansässigen Unternehmens für Landtechnik. Demnach ist das Gerät dort jedoch nicht erworben sondern lediglich gewartet worden. Wer Hinweise auf die Eigentümer der Geräte gegeben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter Tel.: 05401-83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell