Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Videoauswertung wiedererkannt - Bundespolizei stellt Dieb im Hauptbahnhof Köln

Köln (ots)

Am gestrigen Montag (07. April) wurde eine 69-jährige Deutsche gegen 11:50 Uhr auf der Wache der Bundespolizei in Köln vorstellig und gab an, Opfer eines Diebstahls geworden zu sein.

Nachdem zunächst kein Täter im Nahbereich angetroffen werden konnte, wurde dieser dank einer schnellen Videoauswertung eindeutig identifiziert und im Laufe des Tages durch Einsatzkräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof gestellt.

Gegen 16:10 Uhr erkannten zivile Taschendiebstahl-Fahnder der Bundespolizei den Täter aus der Videoauswertung wieder und führten eine uniformierte Streife an den Beschuldigten heran. Die Beamten nahmen den Beschuldigten fest und belehrten ihn zur Tat, woraufhin der 34-jährige Rumäne zugab, den Rucksack entwendet und auf einem Parkplatz deponiert zu haben. Die Beamten fanden das Diebesgut im Gesamtwert von ca. 500,00 Euro am angegebenen Ort auf. Nach Rücksprache mit der Geschädigten stellte sich heraus, dass der Rucksack vollständig und unbeschädigt war.

Im Anschluss händigten die Einsatzkräfte den Rucksack an die glückliche Geschädigte wieder aus.

Der Täter wurde auf der Wache der Bundespolizei erkennungsdienstlich behandelt. Gegen Ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell