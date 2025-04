Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unter Alkoholeinfluss in fünf Objekte in Kleingartenanlage eingebrochen und Alkohol entwendet

Mit knapp 4 Promille im Blut konnte am Mittwoch, 02.04.2025 gegen 22.00 Uhr ein 42 Jahre alter Mann schlafend in einem fremden Wohnwagen in der Kleingartenanlage am Murger Weg von der Polizei angetroffen werden. Zuvor brach der 42-Jährige gewaltsam in fünf Gartenhütten und Wohnwägen ein, in denen er mehrere alkoholische Getränke und Zigarillos konsumierte. Anschließend legte er sich in einen der Wohnwägen zum Schlafen und konnte dort von der Polizei festgestellt werden. Da der 42-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt und es keine Person gab, welcher dieser in Obhut gegeben werden konnte, verbrachte er die Nacht zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

