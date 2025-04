Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Tiefkühltruhen auf ehemaligen Discounter Parkplatz entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Bei der Räumung eines ehemaligen Discountermarktes in der Friedhofsstraße wurden 23 Tiefkühltruhen, zur Abholung durch ein Transportunternehmen am Montag, auf den Parkplatz des Discounters bereitgestellt. Am Sonntagabend, 30.03.2025 gegen 18.45 Uhr konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie zwei männliche Personen die Truhen in kleinere weiße Lieferfahrzeuge mit LÖ-Kennzeichen einluden und diese unberechtigt mitnahmen. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern oder den Transportern machen können oder verdächtige Wahrnehmungen am Sonntagabend in der Friedhofstraße gemacht habe, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) Hinweise entgegen.

md/tb

