Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B3/ Gemarkung Eschbach: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Freiburg (ots)

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Mittwochabend, 02.04.2025 gegen 20:30 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der B3 zwischen Heitersheim und Eschbach.

Nach derzeitigem Ermittlungstand soll ein 37-jähriger Autofahrer die B3 in südliche Richtung befahren haben. Im weiteren Verlauf soll er einen in gleicher Richtung fahrenden Traktor überholt haben. Beim Überholvorgang hat der 37-Jährige vermutlich den entgegenkommenden 23-jährigen Motorradfahrer übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Fahrer des Motorrads verlor die Kontrolle und kollidierte mit einer am Straßenrand befindlichen Schutzplanke. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zum derzeitigen Gesundheitszustand des 23-Jährigen liegen noch keine Informationen vor.

Der Fahrer des Autos erlitt einen Schock und musste ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

Neben dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Heitersheim und Eschbach im Einsatz.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die B3 war im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell