Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: A5/ Riegel: Viele Geschwindigkeitsverstöße im Baustellenbereich

Freiburg (ots)

Mit bis zu 125 km/h sind Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Dienstag, 01.04.2025, auf Mittwoch, 02.04.2025 an einer Nachtbaustelle auf der Autobahn A5 zwischen Herbolzheim und Riegel in Fahrtrichtung Süden von der Verkehrspolizei Freiburg gemessen worden.

Während der nächtlichen Arbeiten wurde im dortigen Baustellenbereich in der Zeit von 20:00 Uhr bis 01:30 Uhr eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Trotz der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmenden mit teilweise erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. Insgesamt wurden während der Kontrollaktion 2479 Fahrzeuge gemessen. Fast jedes siebte Fahrzeug war zu schnell. Mit 125 km/h fuhr ein Fahrzeug mehr als doppelt so schnell, wie erlaubt.

Auch zahlreiche Lastwagen fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Baustellenbereich, obwohl sich zum Zeitpunkt der Messung Bauarbeiter im abgesicherten Bereich befanden.

"Auch nachts gelten in Baustellenbereichen die vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Dort arbeiten Menschen unter schwierigen Bedingungen - wer zu schnell fährt, gefährdet sie und andere", betont der Leiter der Verkehrsüberwachung, Polizeihauptkommissar Uwe Rieder.

Das Polizeipräsidium Freiburg wird auch zukünftig Kontrollmaßnahmen durchführen und Geschwindigkeitsverstöße konsequent ahnden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell