Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Im Schaffeld" kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 01./02.04.2025. Der oder die Unbekannten versuchten eine Haustüre am seitlichen Eingang zum Wohnhaus aufzuhebeln. Die Haustüre hielt stand und die Unbekannten verließen unverrichteter Dinge das Anwesen. An der Haustüre entstand leichter Sachschaden. Der Polizeiposten Görwihl (07764/9329980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht Im Schaffeld gemacht haben, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt auch das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) Hinweise entgegen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell