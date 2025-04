BPOL NRW: Gemeinsame Streife der Bundespolizei, Polizei Mönchengladbach und Ordnungsamt Mönchengladbach (VITUS-Streife) stellt Flüchtigen - Haftbefehl vollstreckt

Hamm (ots) - Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof Hamm haben einen 21-jährigen Mann entlastet. Was zunächst nach einem dreisten Diebstahl aussah, entpuppte sich als gutgemeinte Hilfsaktion. Während Einsatzkräfte der Bundespolizei am Montagnachmittag (7. April) auf Gleis 10 einen Mann kontrollierten, nahm der 21-Jährige dessen blauen Koffer an sich und verließ ...

