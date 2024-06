POL-FR: Rheinfelden: Auto auf Parkplatz von Lebensmittelgeschäft beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich am Samstag, 22.06.2024, zwischen 18.15 Uhr und 22.50 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Herten. Der oder die Täter schlugen die Scheibe einer Balkontür ein und kamen so in die Räumlichkeiten, in welchen sich auch Büroräume befanden. Über zwei Stockwerke wurden die Zimmer durchsucht. Es ...

