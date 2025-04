Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener (40) leistet Widerstand und verbringt die Nacht im Polizeigewahrsam

Hagen-Haspe (ots)

Ein aggressiver und alkoholisierter Mann leistete am späten Freitagabend (11.04.2025) Widerstand gegen die Polizei. Zuvor hatte ein Passant der Polizei den aggressiven Mann in der Koksstraße in Haspe gemeldet. Auf die erste Kontaktaufnahme der Polizeibeamten reagierte der polizeibekannte 40-Jährige aus Hagen sofort aggressiv. Da er sich nicht beruhigen ließ und bereits zuvor an einer anderen Örtlichkeit randaliert hatte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Hierbei versuchte er mehrfach einen Polizeibeamten zu treten und stieß mit seinem Kopf in dessen Richtung. Nur unter erheblicher Kraftanstrengung gelang es den Polizisten den Mann in den Streifenwagen zu setzen. Auch im Streifenwagen randalierte der 40-Jährige weiter und beleidigte die Polizisten mehrfach. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.(ko)

