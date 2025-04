Polizei Hagen

POL-HA: Sonne blendet Radfahrer - Pfosten touchiert und in geparktes Auto gestürzt

Hagen-Garenfeld (ots)

Ein Hagener touchierte Samstagvormittag (12.04.2025) auf der Ruhrtalstraße einen Begrenzungspfosten an einem Radweg, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad und stürzte in einen geparkten Dacia. Der 61-Jährige war um 10.15 Uhr aus Richtung der Verbandsstraße kommend auf dem Radweg unterwegs. Er gab an, durch die Sonne geblendet worden zu sein. Deshalb habe er den Pfosten übersehen. Bei dem Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

