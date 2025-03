POL-VIE: Viersen: Fernseher und Bargeld bei Einbruch entwendet

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Ein 19-jähriger Mann aus Guinea mit Wohnsitz in Schwalmtal soll am Donnerstagabend in einem Discounter an der Industriestraße in Waldniel unvermittelt eine 58-jährige Frau aus Schwalmtal angegriffen und verletzt haben. Umstehende griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde in Gewahrsam genommen und anschließend auf Anordnung des Ordnungsamts in einer ...

