Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Kollision an Engstelle: Unfallbeteiligter entfernt sich

Issum-Sevelen (ots)

Am Freitag (31. Januar 2025) kam es gegen 18:30 Uhr an der Rheurdter Straße in Issum zu einer Kollision von zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 42-jähriger Mann aus Issum befuhr die Rheurdter Straße mit einem brauen Skoda Yeti, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt auch eine 50-jährige Beifahrerin aus Issum befand. An einer Engstelle kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, bei welchem es sich um einen dunklen Mercedes Benz handelte (weitere Angaben zum Fahrzeug sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich). Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der braune Skoda Yeti im Bereich des Vorderreifens auf der Fahrerseite beschädigt. Er unbekannte Verkehrsteilnehmer im Mercedes entfernte sich in Fahrtrichtung Dorfstraße von der Örtlichkeit.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 002831 1250 entgegen. (pp)

