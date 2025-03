Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Wesel (ots)

Am 01.03.2025 um 10:20 Uhr kam es in Rheinberg auf der Xantener Straße (L 137) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Es wurden insgesamt vier Personen verletzt.

Eine 20-jährige Frau aus Rheinberg befuhr mit ihrem PKW die L 137 (Xantener Straße) in Fahrtrichtung Xanten. In Höhe der, in Richtung Ortsmitte links einmündenden, Xantener Straße bog sie auf diese ab. Hierbei übersah sie eine 25-jährige Frau aus Wesel, welche mit ihrem PKW die L137 aus Richtung Xanten in Fahrtrichtung Rheinberg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge auf der L137. Die jeweiligen Fahrzeugführerinnen verletzten sich leicht. Leicht verletzt wurde auch ein 26-jähriger Mann aus Wesel, Mitfahrer im PKW der 25-Jährigen. Eine 21-jährige Frau aus Rheinberg, welche sich im PKW der 20-Jährigen befand, wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle vier verletzten Personen wurden mit RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden eingeschleppt. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme an der Örtlichkeit vorbei geleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell