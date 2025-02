POL-WES: Polizei bittet um Hinweise nach Trickbetrug

Moers (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter einen Mercedes-Benz-Sprinter an der Dürerstraße. Dieser stand am Fahrbahnrand und führt das amtliche Kennzeichen WES-ZS93. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen. DF (Ref.-Nr. 250227-0800) Kontakt für ...

