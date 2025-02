POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeug-Diebstahl

Wesel (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Schule an der Alexander-von-Humboldt-Straße ein. Polizeibeamte stellten fest, dass zwei Fenster Hebelspuren aufwiesen und die Glasscheiben eingeschlagen waren. Aus einem Schrank des Lehrerzimmers stahlen die Täter 32 iPads. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft, ob noch mehr entwendet wurde. Sie bittet Zeugen, ...

