POL-Nordsaarland: Flucht vor Polizei endet in Mauer

Wahlen (ots)

Am 10.12.2024, gegen 01:15 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung der PI Nordsaarland in Wahlen einen MINI-Cooper einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es wurde dazu "Stop-Polizei" und das Blaulicht eingeschaltet. Die wie später festgestellt 41-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Merzig-Wadern entzog sich der Kontrolle durch Flucht. Sie erhöhte ihre Geschwindigkeit innerorts auf über 100 km/h, weswegen die Verfolgung kurzzeitig durch die Polizei abgebrochen wurde. Jedoch konnte sie wenige Minuten später verunfallt festgestellt werden. Eine scharfe Kurve schaffte sie aufgrund des Rasens nicht und kollidierte mit einer Mauer. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Polizei musste sie verletzt in ein Krankenhaus. Der Grund der Flucht waren das Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis und der Konsum sowie das Mitführen von Betäubungsmitteln. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

