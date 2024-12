Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: L151 Weiskirchen; BMW X3 drängt beim Überholen ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und flüchtet. Polizei sucht Zeugen

L151 Weiskirchen - Landesgrenze RLP (ots)

Am Sonntagnachmittag, 01.12.2024 gegen 14:25 Uhr, kam es auf der Landstraße L151 zwischen Weiskirchen und der Landesgrenze zu Rheinlandpfalz, Bereich Wildpark, zu einem riskanten Überholmanöver, bei welchem es in der Folge zu einem Unfall gekommen war. Der 63-jährige Geschädigte befuhr mit seinem PKW der Marke Skoda, mit GG Kreiskennung, die L151 in Fahrtrichtung Weiskirchen. Auf diesem Streckenabschnitt im Bereich des Wildparks wurde der Geschädigte, trotz schlechter Sichtweite aufgrund herrschenden Nebels und der kurvenreichen Streckenführung, durch einen silbernen/grauen BMW X3, mit TR Kreiskennung, rücksichtslos überholt. Während des Überholvorgangs scherte der BMW wieder ein und drängte hierbei den Geschädigten von der Fahrbahn ab, wo dieser mit einem Leitpfosten kollidierte. Der BMW setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Weiskirchen fort. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Falls jemand Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfall machen kann, wenden Sie sich bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010.

