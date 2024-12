POL-Nordsaarland: Fahrzeugführerin aufgrund alkoholischer Beeinflussung nicht mehr fahrtüchtig

Losheim-Bachem (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 01.12.2024 gegen 01:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in der Ortsdurchfahrt von Bachem. Der 26-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW, MZG- Kreiskennung, die Provinzialstraße in Bachem in ...

mehr