Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: 2. Alarm, Stuttgart-Feuerbach Wohnungsbrand mit Menschenrettung

Stuttgart (ots)

- Zwei Personen verstorben - Mehrere Personen betreut

Gegen 21:10 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle Stuttgart mehrere Notrufe über den Europa-Notruf 112 ein, die einen Brand in einem Wohngebäude in Stuttgart-Feuerbach meldeten, in dem sich noch Personen aufhielten. Infolgedessen wurden umgehend drei Löschzüge, weitere Sonderfahrzeuge sowie umfangreiche Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert.

Es brannte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden noch zwei Personen in der Brandwohnung vermisst. Bei den sofort eingeleiteten Rettungs- und Löscharbeiten wurden die Personen leblos in der Brandwohnung vorgefunden und ins Freie gebracht. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch die Feuerwehr und den alarmierten Rettungsdienst konnte das Leben der beiden Personen nicht gerettet werden. Sieben weitere Personen, darunter ein 1-jähriges Kind, konnten das Haus verlassen, ohne viel Rauch einzuatmen. Sie wurden von den Notfallkräften betreut und mussten anderweitig untergebracht werden, da die Wohnungen teilweise durch Rauchgase belastet waren.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen Logistik Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik Feuerwache 5: Großraumrettungswagen

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Botnang: Löschzug Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Wachbesetzung: Abteilungen Weilimdorf, Zazenhausen, Untertürkheim und Wangen

Rettungsdienst

Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Medical Intervention Car, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge, 3 Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell