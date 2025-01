Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Geräteunterstand und Hühnerstall in Vollbrand

Stuttgart (ots)

- Geräteunterstand und Hühnerstall in Vollbrand - Mehrere Hühner durch Feuer verendet

Kurz nach 02:00 Uhr in der Nacht vom Heilig Dreikönigstag auf den 07. Januar, wurde der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Stuttgart ein in Vollbrand stehender Geräteunterstand im Bereich Lerchenheide gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein ca. 3x5m großer Geräteunterstand mit angebautem Hühnerstall in voller Ausdehnung.

Umgehend wurden durch die Feuerwehr zwei Löschrohre von zwei Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung vorgenommen. Somit konnte die Ausdehnung auf einen Baum und auf angrenzendes Buschwerk weitgehend verhindert werden.

Trotz des schnellen Eingreifen der Feuerwehr kam für 12 Hühner in einem angebauten Stall, der Opfer der Flammen wurde jede Hilfe zu spät. Sie starben durch die Brandeinwirkung.

Bereits nach kurzer Zeit konnte durch den Einsatzleiter Feuer unter Kontrolle und nach einer halben Stunde Feuer aus gemeldet werden. Nach umfangreichen Aufräumungs und Reinigungsarbeiten war der Einsatz für die Profiretter nach knapp zwei Stunden abgearbeitet.

Die Brandursache und die Schadensermittlung übernimmt die ebenfalls an der Einsatzstelle anwesende Polizei. Zum Schutz der eingesetzten Atemschutztrupps war ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Stuttgart über die Löscharbeiten an der Einsatzstelle, musste aber nicht tätig werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Löschzug Feuerwache 3 Bad Cannstatt Gerätewagen-Logistik Feuerwache 2 West

Rettungsdienst

1 Rettungswagen

