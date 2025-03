Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Halskettendiebstähle - Haben Sie Hinweise?

Viersen (ots)

Am Mittwoch, den 20. März, kam es zu zwei Diebstählen, bei denen einer im Versuch blieb. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 10:45 Uhr in Dülken in der Rheindahlener Straße. Eine Seniorin arbeitete in ihrem Vorgarten, als sie plötzlich von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Wenig später umarmte die Unbekannte sie, öffnete ihre Halskette und flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Die ältere Dame beschreibt die Frau wie folgt: Sie war ca. 170 cm groß, etwa 30-35 Jahre alt, hatte schwarze, schulterlange Haare und aufgespritzte Lippen. Der zweite Vorfall ereignete sich in Boisheim in der Nettetaler Straße. Auch hier war eine Seniorin unterwegs, als sie gegen 11 Uhr von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Auch hier kam es zu einer Umarmung, bei der die Unbekannte versuchte, die Kette der Geschädigten abzuziehen. Es gelang ihr jedoch nicht, die Kette zu greifen, und sie flüchtete anschließend als Beifahrerin in einen grauen Kleinwagen mit Duisburger Kennzeichen. Der Fahrer war ein Mann. Die ältere Dame beschreibt die Frau wie folgt: Sie war ca. 155-160 cm groß, etwa 20-30 Jahre alt, hatte schwarze Haare, die zu einem tiefen Zopf gebunden waren, ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke. Ob die beiden Taten zusammenhängen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie Hinweise zu den Fällen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (292)

