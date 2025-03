Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch wurde ein Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 54-Jährige aus Viersen fuhr mit ihrem Auto in der Klosterstraße. An der Kreuzung zum Willy-Brandt-Ring wollte sie rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 37-Jährigen, ebenfalls aus Viersen, der mit seinem Fahrrad den Radweg weiter auf dem Willy-Brandt-Ring überqueren wollte. Durch den Unfall wurde der Viersener leicht verletzt. /jk (290)

